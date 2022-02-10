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Юрист Редин напомнил о важности соблюдения карантинных мер в путешествиях
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Юрист Редин напомнил о важности соблюдения карантинных мер в путешествиях

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:15
Общество
Юрист Редин напомнил о важности соблюдения карантинных мер в путешествиях
pixabay.com/PD

Москва, 10 февраля. Пандемия не только поменяла привычный образ жизни людей, но и поспособствовала появлению новых штрафов. Особенно это касается путешественников, напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

В первую очередь большинство туристов попадаются на несоблюдении карантинных норм, отметил эксперт. В поездках следует помнить, что по прибытии необходимо сдавать ПЦР-тест, а в некоторых регионах и вовсе пройти двухнедельных карантин. Об этом передает агентство «Прайм».

В случае нарушения предписаний предусмотрен штраф. Он может доходить до 40 тысяч рублей, напомнил Редин.

Также стоит помнить о мерах, не связанных с коронавирусом. Например, о запретах на вход в охраняемые зоны, к которым относятся некоторые заповедники, парки, ботанические сады. Здесь штраф может достигать 4,5 тысячи рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей для юридических.

Готовиться к путешествиям лучше тщательно и заранее. Например, компания Wizz Air посоветовала приобретать билеты за восемь недель до поездки.

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