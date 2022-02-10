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Профессор Осадчий предложил заменить англоязычный термин QR-код

Общество
Профессор Осадчий предложил заменить англоязычный термин QR-код
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Далеко не все россияне понимают необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации в общественных местах. Чтобы решить эту проблему, нужно сменить название термина, сообщил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

Профессор объяснил, что в период эпидемии непонятные термины только усиливают недовольство людей. По его мнению, англоязычную аббревиатуру лучше заменить на «графический код». Такой вариант был бы понятен россиянам с точки зрения словообразования, сообщил Осадчий в беседе с радио Sputnik.

«Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло. Например, у нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям», — добавил профессор.

Ранее стало известно, что россияне получат возможность оформлять сертификат об иммунитете к коронавирусу на основании положительного теста на антитела. При этом срок действия документа составит полгода с момента получения результатов.

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вакцинация qr-код осадчий коронавирус COVID-19
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