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Morning Consult: только треть американцев способны найти Украину на карте Европы

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:13
Общество
Morning Consult: только треть американцев способны найти Украину на карте Европы
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 февраля. Только каждый третий гражданин Соединенных Штатов может верно определить местоположение Украины на карте Европы. Соответствующие сведения следуют из результатов опроса компании Morning Consult.

Сообщается, что респонденты в попытках определить местоположение страны ставили на карте точки от Исландии до стран Северной Африки. Корректно указать на Украину смогли только 34% американских граждан. Всего в опросе приняли участие 2 005 жителей США.

При этом из тех, кому не удалось найти Украину на карте Европы, только 37% поддержали предоставление военной помощи государству. А из людей, правильно определивших расположение страны, за подобные меры выступили 50% опрошенных. Еще 29% американцев поддержали предложение отправки войск в Европу.

Согласно результатам другого опроса, проведенного Morning Consult, только 56% граждан США видят в Киеве союзника Вашингтона. При этом 15% американцев назвали страну «недружественной, но не врагом», а 5% считают ее противником.

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