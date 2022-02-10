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Некоторые российские пенсионеры получат «автоматическую» выплату в 13 тыс. рублей

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:12
Экономика
Некоторые российские пенсионеры получат «автоматическую» выплату в 13 тыс. рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Пенсионный фонд России готовит «автоматическую» выплату для части граждан, размер которой составит 13 тысяч рублей. Об этом сообщили представители отделения ведомства.

Подчеркивается, что оформлением данной выплаты будут заниматься сами сотрудники Пенсионного фонда. Отчисления получат пожилые граждане, достигшие возраста 80 лет. Однако вместе с этим россиянам также необходимо перейти с пенсии по потере кормильца на выплаты по старости. В таком случае сумма фиксированных отчислений удваивается.

Переход на новый вид пенсии для граждан будет автоматическим. Как отметили представители фонда, теперь сотрудниками ведомства каждый месяц будет проводиться проверка россиян с целью определения тех, кому скоро исполнится 80 лет. Пенсионный фонд автоматически переведет пожилого человека на новую выплату, если она более выгодна для него.

Ранее стало известно, что в марте отчисления по старости для некоторых граждан проиндексируют на 8,6%. Речь идет о россиянах, получающих пенсии по линии министерства обороны и правоохранительных органов.

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