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Костомаров указал на подоплеку в ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Костомаров указал на подоплеку в ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 февраля. Нынешняя ситуация с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде свидетельствует о подоплеке, которая не имеет к спорту никакого отношения. Об этом рассказал двукратный чемпион мира Роман Костомаров.

Фигурист напомнил, что участники Олимпийских игр сдают пробы ежедневно как до начала соревнований, так и после прибытия в страну проведения. Однако скандал разразился только после триумфальной победы российской команды в командном турнире.

В Китае сегодня соблюдается жесткий эпидемиологический контроль, поэтому ситуация выглядит мягко говоря странной. Все указывает на то, что скандал никак не связан со спортом, предположил Костомаров.

«Сегодня возможно все. Мы видим отношение стран Запада к России, так что может быть все», — сказал фигурист в беседе с «Народными Новостями».

Свое мнение по этому поводу также высказал глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. По его словам, эта ситуация стала еще одним примером грязной политики в спорте.

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скандал олимпиада допинг-пробы Роман Костомаров
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