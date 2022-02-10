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Постпред при ООН в Женеве: «вторжение» на Украину противоречит здравому смыслу

Политика
Постпред при ООН в Женеве: «вторжение» на Украину противоречит здравому смыслу
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Женева, 10 февраля. Россия никогда не вынашивала планы по «вторжению» в соседнюю Украину, так как это противоречит здравому смыслу. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат предположил, что США и Евросоюз теряются при расшифровке очевидных посылов российской стороны. По этой причине приходится раз за разом повторять западным коллегам об отсутствии планов эскалации вокруг украинского государства.

«В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. А самое главное — даже намека на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями», — отметил Гатилов.

Коллективный Запад настолько сильно хочет, чтобы Россия напала на Украину, что местные СМИ уже вовсю трубят о «вторжении» в заголовках своих изданий. Подобную статью недавно выпустило американское информационное агентство Bloomberg.

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Геннадий Гатилов запад вторжение на украину
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