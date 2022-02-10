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Bloomberg: американский конгресс вместо согласования санкций против России ушел в отпуск

Политика
Bloomberg: американский конгресс вместо согласования санкций против России ушел в отпуск
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 10 февраля. Члены конгресса Соединенных Штатов испытывают нехватку времени для рассмотрения законопроекта о введении новых антироссийских санкционных ограничений. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Речь идет о санкциях на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Согласно данным издания, в среду американская палата представителей ушла в отпуск, так и не завершив голосование по ограничениям против России.

Известно, что она возобновит свою работу только в конце этого месяца. Однако, как отметил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, данный санкционный пакет не окажет воздействия на президента России Владимира Путина.

«Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате», — отметил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон не станет ужесточать санкции против российского трубопровода «Северный поток — 2». По словам официального представителя Госдепа Джен Псаки, американские власти назвали данную меру неэффективной.

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