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Участница допинг-скандала Валиева присутствует в тренировочном списке перед соревнованием девушек

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:00
Олимпийские игры 2022
Участница допинг-скандала Валиева присутствует в тренировочном списке перед соревнованием девушек
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 10 февраля. Камила Валиева, которую подозревают в применении допинга, значится в списке на тренировку перед соревнованием в одиночном женском фигурном катании на Олимпиаде.

Соответствующей информацией в своем Telegram-канале поделился журналист Василий Конов. Он отметил, что юная спортсменка действительно есть в списке. Тренировка должна состояться в 11:10 по местному времени (06:10 утра по Москве) на разминочном катке.

Пользователи Сети ранее обрушили соцсети на фоне допинг-скандала с участием Валиевой. На данный момент никаких официальных комментариев от Международного олимпийского комитета (МОК) не поступало. Информацию о присутствии в крови спортсменки препарата триметазидин распространили журналисты издания Insider the Games.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Участница допинг-скандала Валиева присутствует в тренировочном списке перед соревнованием девушек
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