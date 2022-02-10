Участница допинг-скандала Валиева присутствует в тренировочном списке перед соревнованием девушек

Пекин, 10 февраля. Камила Валиева, которую подозревают в применении допинга, значится в списке на тренировку перед соревнованием в одиночном женском фигурном катании на Олимпиаде.

Соответствующей информацией в своем Telegram-канале поделился журналист Василий Конов. Он отметил, что юная спортсменка действительно есть в списке. Тренировка должна состояться в 11:10 по местному времени (06:10 утра по Москве) на разминочном катке.

Пользователи Сети ранее обрушили соцсети на фоне допинг-скандала с участием Валиевой. На данный момент никаких официальных комментариев от Международного олимпийского комитета (МОК) не поступало. Информацию о присутствии в крови спортсменки препарата триметазидин распространили журналисты издания Insider the Games.