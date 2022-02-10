Fox Business: социальную сеть экс-президента США Трампа должны запустить в марте

Вашингтон, 10 февраля. Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа получила название Truth Social. Ее запуск ожидается в конце марта, сообщил телеканал Fox Business.

Новая социальная сеть продолжает проходить бета-тестирование. По информации источников, пользователи из Соединенных Штатов смогут загрузить приложение на смартфоны и создать аккаунты уже в конце следующего месяца. Предзаказ Thuth Social уже доступен в App Store.

Поводом для создания собственной социальной сети послужила блокировка Трампа в большинстве мессенджеров после событий в январе 2021 года. Тогда бывший президент США объявил о создании Truth Social.

Бывший глава Белого дома не теряет надежды вновь занять пост президента Соединенных Штатов. По словам Дональда Трампа, республиканцы сначала захватят преимущество в Палате представителей страны, а затем «вышвырнут» лидера Джо Байдена в 2024 году.