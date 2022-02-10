Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 04:35
04:34
Олимпийские игры 2022
Участница допинг-скандала Валиева присутствует в тренировочном списке перед соревнованием девушек
04:19
Общество
Многодетная семья в Петербурге пожаловалась на дырявую крышу в доме
04:18
Политика
Fox Business: социальную сеть экс-президента США Трампа должны запустить в марте
04:12
Олимпийские игры 2022
Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой
04:09
Политика
Генконсул России Овсянников сообщил о нежелании США выдать визу его сменщику
04:00
Экономика
«Кредитное рабство»: действительно ли российская молодежь оказалась в зоне риска
03:55
Олимпийские игры 2022
Пользователей Сети разгневал допинг-скандал с участием фигуристки Валиевой
03:53
Политика
Глава Калининградской области Алиханов призвал экс-президента Польши Валенсе пить таблетки
03:47
Политика
Новая партия американского вооружения прибыла на Украину
03:43
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева следит за информацией о допинг-скандале на ОИ в соцсетях
Все новости

Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой

Олимпийские игры 2022
Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Пекин, 10 февраля. Очередной соревновательный день Олимпиады стартует в четверг. Все внимание болельщиков и СМИ приковано к допинг-скандалу с участием фигуристки Камилы Валиевой. За ситуацией следит и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

В среду медиапространство взорвалось из-за новости о возможной положительной допинг-пробы 15-летней спортсменки. Журналисты издания Inside the Games первыми сообщили, что Валиеву подозревают в нарушении антидопинговых правил. По их информации, в крови фигуристки якобы найден препарат для лечения кардиологических проблем, который не влияет на спортивные результаты. Однако официального комментария от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу сложившейся ситуации до сих пор нет.

В Сети бурно обсуждают допинг-скандал с участием юной подопечной Этери Тутберидзе. Многие переживают, что существует вероятность отстранения Валиевой от соревнований. Некоторые также боятся, что у России могут отобрать золото в «команднике», завоеванное несколько дней назад. Успокоить поклонников фигурного катания решил комментатор Дмитрий Губерниев. В своих соцсетях он призвал дождаться комментариев от официальных лиц и верить в лучшее.

«По Валиевой ждем и надеемся!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В случае подтверждения информации о положительном допинг-тесте Валиевой, ее место в составе российской сборной может занять Елизавета Туктамышева. Однако для этого ОКР необходимо успеть ее заявить.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой
губерниев олимпиада валиева фигурное катание допинг-скандал
Комментировать