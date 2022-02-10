Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой

Пекин, 10 февраля. Очередной соревновательный день Олимпиады стартует в четверг. Все внимание болельщиков и СМИ приковано к допинг-скандалу с участием фигуристки Камилы Валиевой. За ситуацией следит и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

В среду медиапространство взорвалось из-за новости о возможной положительной допинг-пробы 15-летней спортсменки. Журналисты издания Inside the Games первыми сообщили, что Валиеву подозревают в нарушении антидопинговых правил. По их информации, в крови фигуристки якобы найден препарат для лечения кардиологических проблем, который не влияет на спортивные результаты. Однако официального комментария от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу сложившейся ситуации до сих пор нет.

В Сети бурно обсуждают допинг-скандал с участием юной подопечной Этери Тутберидзе. Многие переживают, что существует вероятность отстранения Валиевой от соревнований. Некоторые также боятся, что у России могут отобрать золото в «команднике», завоеванное несколько дней назад. Успокоить поклонников фигурного катания решил комментатор Дмитрий Губерниев. В своих соцсетях он призвал дождаться комментариев от официальных лиц и верить в лучшее.

«По Валиевой ждем и надеемся!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В случае подтверждения информации о положительном допинг-тесте Валиевой, ее место в составе российской сборной может занять Елизавета Туктамышева. Однако для этого ОКР необходимо успеть ее заявить.