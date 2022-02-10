Генконсул России Овсянников сообщил о нежелании США выдать визу его сменщику

Вашингтон, 10 февраля. США на протяжении девяти месяцев не выдают визу сменщику генерального консула в Нью-Йорке. Об этом сообщил действующий специалист Сергей Овсянников.

Овсянникова должны были заменить еще в мае прошлого года. Однако американская сторона на протяжении уже девяти месяцев не выдает сменщику Анатолию Каргаполову визу.

«У Анатолия Каргаполова визы нет. Он ждет чуть меньше года», — сказал Овсянников.

Генконсул также добавил, что руководство приняло решение о продлении его пребывания в США еще на один месяц. В случае, если за этот период ситуация не изменится, то обязанности придется исполнять старшему дипломату Вячеславу Славкину и фактически в Нью-Йорке не останется генерального консула.

Постпред России при ООН Василий Небензя недавно обратился к генсеку международной организации Антониу Гутеррешу. Он передал ему требование главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале процедуры арбитража из-за визовых проблем с США.