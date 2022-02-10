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Пользователей Сети разгневал допинг-скандал с участием фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 03:55
Олимпийские игры 2022
Пользователей Сети разгневал допинг-скандал с участием фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 10 февраля. Информация о якобы положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой поступила со страниц портала Inside the Games в среду. Грандиозный скандал с участием юной спортсменки привел пользователей Сети в бешенство.

Как сообщили журналисты, церемонию награждения фигуристов золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине отложили из-за подозрительного теста участника команды. Позднее выяснилось, что положительную допинг-пробу якобы сдала 15-летняя Валиева. Согласно некоторым данным, в микро-дозе был обнаружен прапарат триметазидин, который не помогает улучшить спортивный результат. Более того, он был найден у россиянки еще в декабре, то есть перед стартом Игр.

Эта новость повергла пользователей Сети в шок. Некоторые всерьез обеспокоились, что существует вероятность снятия спортсменки с личных соревнований. Кроме того, возможно, сборную России лишат золотых медалей в «команднике».

Пользователей Сети разгневал допинг-скандал с участием фигуристки Валиевой
Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

«Уже пишут западные газеты, что допинг принимала Камила Валиева! Вы, там совсем уже? Девочке 15 лет, и она на допинге? Ну и скоты! Специально затеяли кампанию, чтобы сломать ее еще не окрепшую психику! Ведь понятно, что она основная претендентка на золотую медаль!», — возмутился болельщик.

«Маленькая 15-летняя девочка, которая ни за что не отвечает в жизни и которой в принципе ничего не могли дать? Ахаха, вы че за идиотов нас держите?» — задался вопросом фанат.

«Камила Валиева — обвинение в допинге. Вернее — сомнение. Это уже переход не просто всех границ, это — переход красной черты. МОК политизирован!» — разочарованно отметил пользователь.

Стоит отметить, что после информации о возможном допинге Камилу Валиеву поддерживают и на Западе. Так, репортер из США Линн Рутерфорд назвала происходящее позором и призвала дождаться официальных заявлений представителей Международного олимпийского комитета.

Недавно со словами поддержки к юной фигуристке обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что в своей программе на Олимпиаде Валиева сделала настоящее чудо.

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