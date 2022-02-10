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Глава Калининградской области Алиханов призвал экс-президента Польши Валенсе пить таблетки

Политика
Глава Калининградской области Алиханов призвал экс-президента Польши Валенсе пить таблетки
gov39.ru  /  Официальный портал Правительства Калининградской области

Калининград, 10 февраля. Бывшему президенту Польши Леху Валенсе необходимо начать курс таблеток от деменции. Такое мнение выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Поводом к высказыванию о ментальном здоровье бывшего польского лидера послужили его слова о России. В частности, Валенсе предложил в случае эскалации на Украине оказать помощь Киеву и нанести удар по Москве.

«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — заявил губернатор Алиханов в беседе с Daily Storm.

Бывший президент Польши также сообщал, что с большим уважением относился к России. Однако нынешняя политическая ситуация «заставила его изменить свою позицию».

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель озвучил официальную позицию ЕС по поводу Украины. Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе никто не верит в «намерения» Москвы обострить ситуацию вокруг Киева.

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