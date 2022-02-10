Новая партия американского вооружения прибыла на Украину

Париж, 10 февраля. Американский самолет приземлился на Украине с 80-тонным грузом вооружения и боеприпасов из США. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резник.

Воздушное судно прибыло в аэропорт Борисполя. Это уже вторая партия груза с боеприпасами из Соединенных Штатов за последнюю неделю.

«Сегодня "день открытых дверей" в Международном аэропорту Борисполь. Сразу за девятой птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — написал Резник в Twitter.

Вашингтон продолжает снабжать Киев боеприпасами и нелетальным вооружением. С начала года американская сторона передала Украине более 650 тонн военного груза. Поставки осуществляются в рамках одобренной американскими законодателями помощи на сумму 200 млн долларов.

Недавно несколько стран Евросоюза сделали заявление, в котором признали необходимость исполнения Минских соглашений. Однако накануне Киев официально отверг документ и заявил, что не станет вести прямые переговоры с Донбассом.