Камила Валиева следит за информацией о допинг-скандале на ОИ в соцсетях

Москва, 10 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева активно следит за ситуацией вокруг вероятного положительного допинг-теста, который она сдала перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Церемонию вручения сборной России золотых медалей за победу в командном турнире по фигурному катанию перенесли из-за информации о положительном допинг-тесте 15-летней спортсменки. По сообщению издания Insider the Games, в пробе Валиевой, взятой еще в декабре, нашли препарат, который не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения проблем с сердцем. Официального комментария от Международного олимпийского комитета (МОК) пока не поступало, поэтому не известно лишат ли девушку и ее партнеров медали.

Интернет-аудитория заметила, что спортсменка не остается в стороне и активно следит за развитием событий. С аккаунта Валиевой в Instagram были оставлены отметки «Нравится» под постами в ее поддержку.

Пока МОК не объявил о дальнейших действиях в связи с допинг-скандалом, многие оказывают поддержку юной фигуристке. Так, недавно к ней обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что в своей программе на ОИ Валиева сделала настоящее чудо.