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Подозреваемый в нападении на вдову Градского участвовал в ограблении «в темную»

Общество
Подозреваемый в нападении на вдову Градского участвовал в ограблении «в темную»
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 10 февраля. Ограбление вдовы музыканта Александра Градского произошло в январе этого года. Жена одного из подозреваемых раскрыла детали нападения на Марину Коташенко.

Речь идет об уроженце Таджикистана Умеджоне Жабборове. По предварительной информации, именно он сидел за рулем белого «Мерседеса». Мужчина якобы подобрал грабителей в Апрелевке. Однако его супруга уверена, что Жабборова втянули, и он участвовал в преступлении «в темную».

По ее словам, Умеджону предложили поработать «таксистом» — в определенном месте нужно было забрать конкретных людей. Он не знал, с кем имеет дело, но согласился. Заказчики обещали простить ему долг в 150 тысяч, пишет «КП».

«Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они... Но он не знал, что станет соучастником ограбления», — заметила женщина.

Умеджон рассказывал, что не видел на мужчинах маски. Когда они сели в машину, то выглядели как обычные люди. Однако в руках одного из них находилась небольшая спортивная сумка. Она была настолько мала, что Умеджон даже не мог предположить, что там скрывается большая сумма денег.

Сейчас Жабборов находится под арестом до 16 марта. Другие участники нападения на вдову Градского не установлены.

Певец Градский оставил после себя внушительное наследство. Шикарный дом в Наро-Фоминском районе он давно переписал на Коташенко. И деньги, которые украли вооруженные злоумышленники, принадлежат молодой вдове.

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ограбление градский коташенко
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