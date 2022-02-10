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Киев отказался от выполнения Минских соглашений после встречи Зеленского и Макрона

Политика
Киев отказался от выполнения Минских соглашений после встречи Зеленского и Макрона
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 февраля. Украина не намерена выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Об этом заявил официальный Киев после встречи президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

В ходе переговоров президентов Украины и Франции обсуждались вопросы исполнения Минских соглашений. Однако спустя всего 20 часов после общения власти Украины открыто заявили, что отказываются от следования договоренностям.

«Официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом», — сообщает РИА Новости.

Данное решение обесценивает скорую встречу «нормандской четверки», на которую возлагали надежды Германия и Франция. Вполне вероятно, что на ситуацию повлияли силы, которым разгорающийся конфликт очень интересен.

Ситуация может явно демонстрировать раскол в НАТО, так как Германия и Франция выступают за исполнение Минских соглашений и отказываются поставлять оружие Украине. В противовес им стоят Великобритания и США, которые в последнее время активно поставляют вооружение Киеву, что усиливает напряжение как на востоке Украины, так и ситуацию на границе.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал визит Эммануэля Макрона. По его словам, президент Франции с самого начала хотел лишь принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям и добавил, что такие договоренности «никогда не сработают».

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