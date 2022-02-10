Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S22 по цене от 79,99 тыс. рублей

Москва, 10 февраля. Новое поколение смартфонов от компании Samsung включает в себя модели Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Информация об этом появилась на сайте производителя.

Смартфон Galaxy S22 оснащен 6,1-дюймовым экраном и камерой с тремя модулями. Модель Galaxy S22+ получила дисплей диагональю 6,6 дюйма с поддержкой Full HD и частотой обновления 120 Гц. Стоимость двух новинок стартует от 79,99 тысячи рублей.

Старшей моделью в линейке является Galaxy S22 Ultra. Гаджет имеет встроенное электронное перо S Pen, экран с диагональю 6,8 дюйма и основную камеру с разрешением 108 мегапикселей. Купить эту новинку можно по цене от 114,99 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что южнокорейский производитель Samsung может поднять стоимость смартфонов из линейки Galaxy S22. Это связано с дефицитом чипов во всем мире.