Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 04:34
04:19
Общество
Многодетная семья в Петербурге пожаловалась на дырявую крышу в доме
04:18
Политика
Fox Business: социальную сеть экс-президента США Трампа должны запустить в марте
04:12
Олимпийские игры 2022
Губерниев призвал ждать заявления МОК по поводу допинг-скандала с участием Валиевой
04:09
Политика
Генконсул России Овсянников сообщил о нежелании США выдать визу его сменщику
04:00
Экономика
«Кредитное рабство»: действительно ли российская молодежь оказалась в зоне риска
03:55
Олимпийские игры 2022
Пользователей Сети разгневал допинг-скандал с участием фигуристки Валиевой
03:53
Политика
Глава Калининградской области Алиханов призвал экс-президента Польши Валенсе пить таблетки
03:47
Политика
Новая партия американского вооружения прибыла на Украину
03:43
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева следит за информацией о допинг-скандале на ОИ в соцсетях
03:41
Общество
Подозреваемый в нападении на вдову Градского участвовал в ограблении «в темную»
Все новости

Макрон: диалог с Путиным бы содержательным и насыщенным

Политика
Макрон: диалог с Путиным бы содержательным и насыщенным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 10 февраля. Президент Франции в позитивном ключе прокомментировал состоявшиеся ранее переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Пятой республики, обмен мнениями в Москве был весьма насыщенным и содержательным. Главы государств обсудили актуальные вопросы и провели переговоры на тему ситуации вокруг Украины. Макрон выразил уверенность, что для снижения градуса напряженности на европейском континенте необходимо сохранить стабильность и соблюдать принципы взаимного доверия.

«Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены», — подчеркнул Макрон в сообщении, размещенном в среду вечером на его странице в Instagram.

После встречи с Путиным Макрон отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что французский лидер пытался склонить Киев к компромиссу по Минским соглашениям.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Макрон: диалог с Путиным бы содержательным и насыщенным
путин переговоры макрон
Комментировать