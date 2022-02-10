Макрон: диалог с Путиным бы содержательным и насыщенным

Париж, 10 февраля. Президент Франции в позитивном ключе прокомментировал состоявшиеся ранее переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Пятой республики, обмен мнениями в Москве был весьма насыщенным и содержательным. Главы государств обсудили актуальные вопросы и провели переговоры на тему ситуации вокруг Украины. Макрон выразил уверенность, что для снижения градуса напряженности на европейском континенте необходимо сохранить стабильность и соблюдать принципы взаимного доверия.

«Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены», — подчеркнул Макрон в сообщении, размещенном в среду вечером на его странице в Instagram.

После встречи с Путиным Макрон отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что французский лидер пытался склонить Киев к компромиссу по Минским соглашениям.