Киев, 10 февраля. Украина в ближайшем будущем станет одним из самых крупных гарантов продовольственной безопасности в мире, обеспечив едой миллиард человек. Об этом в своих соцсетях написал министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко.

Страна, по словам министра, прикладывает все усилия и уверенно движется к званию гаранта продуктовой безопасности. На сегодняшний день Украина производит продукции на 400 миллионов человек.

«Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», — сообщил Лещенко.

Несмотря на аграрные успехи, на Украине фиксируется острая нехватка зерновых культур. Дело дошло до того, что производители хлеба покупают сырье в Турции. Бывший министр экономики государства Виктор Суслов считает, что для неоколониализма, который в стране практикует Запад, это нормально.