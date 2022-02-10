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Экс-глава МИД Украины Климкин объяснил «истинную» цель визита Макрона в Киев

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 03:01
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин объяснил «истинную» цель визита Макрона в Киев
mfa.gov.ua  /  пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Киев, 10 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин высказал свое мнение об «истинных» целях визита в столицу.

Макрон с самого начала хотел лишь принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям, отметил дипломат. При этом он выразил уверенность, что соответствующие договоренности «никогда не сработают». Об этом Климкин заявил в эфире телеканала «Наш».

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — заявил бывший министр.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее отметили, что во время переговоров речь о внеблоковом статусе государства не заходила. Французский президент и его коллега лишь обсудили напряженную обстановку вокруг страны.

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украина минские соглашения зеленский климкин переговоры макрон истинные цели
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