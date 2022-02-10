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Вооруженный человек открыл стрельбу в школе американского города Буффало

Происшествия
Вооруженный человек открыл стрельбу в школе американского города Буффало

Буффало, 10 февраля. Стрельба произошла в учебном заведении штата Нью-Йорк. В результате инцидента два человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщило местное управление полиции.

Нападение произошло в городе Буффало. Вооруженный человек ворвался в учебное заведение МакКинли и открыть стрельбу. По предварительным данным, никто не погиб. Один из пострадавших является учеником.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Здание школы на данный момент оцеплено, внутрь никого не пускают. Проводится проверка для выяснения обстоятельств ЧП.

Похожий случай некоторое время назад произошел на территории колледжа в Вирджинии. В результате перестрелки полицейских с преступником, двое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения.

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