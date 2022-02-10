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Геофизик Кособоков: Камчатку и Курилы в этом году ожидают сильные землетрясения

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 02:57
Происшествия
Геофизик Кособоков: Камчатку и Курилы в этом году ожидают сильные землетрясения
pixabay.com

Москва, 10 февраля. На Курилах и Камчатке в 2022 году стоит ожидать сильные землетрясения. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

Землетрясения также могут произойти в Приморье, на Командорских Островах, в районе Байкала и Крыму. Причины катаклизма могут отличаться из-за индивидуальных особенностей региона.

«Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят», — рассказал ученый в беседе с URA.RU.

Он также подчеркнул, что на данный момент не может дать более конкретную информацию, поскольку точный прогноз невозможно.

Ранее на острове Сахалин было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.8 балла, толчки затронули несколько сел. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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