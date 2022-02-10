Польский режиссер Агнешка Холланд снимет биографический фильм о Франце Кафке

Варшава, 10 февраля. Новый биографический фильм расскажет о жизни и воображении знаменитого богемского писателя Франца Кафки. За съемки возьмется польский режиссер Агнешка Холланд, пишет The Hollywood Reporter.

Съемки будущего байопика должны начаться в следующем году. Кто определен на главную роль, пока неизвестно. Информацию о месте съемок тоже пока не раскрывают.

Халланд будет работать с командой, с которой она создала фильм «Шарлатан». Эта лента о чешском целителе Яне Миколашеке попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм», передает газета «Культура».

Польский режиссер Агнешка Холланд известна по работе над фильмами «Полное затмение», «Переписывая Бетховена». Она участвовала в создании двух эпизодов проекта «Карточный домик» и сериала «1983» для Netflix.

Оскароносный продюсер из Великобритании Грэм Кинг тоже задумался о съемках очередного байопика. Новый документальный фильм он хочет посвятить королю поп-музыки Майклу Джексону.