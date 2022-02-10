Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 03:04
03:04
Политика
Правительство Украины захотело обеспечить едой миллиард человек
03:01
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин объяснил «истинную» цель визита Макрона в Киев
02:59
Происшествия
Вооруженный человек открыл стрельбу в школе американского города Буффало
02:57
Происшествия
Геофизик Кособоков: Камчатку и Курилы в этом году ожидают сильные землетрясения
02:54
Общество
Польский режиссер Агнешка Холланд снимет биографический фильм о Франце Кафке
02:52
Общество
Еврокомиссия: половина населения мира полностью привита от COVID-19
02:50
Экономика
Молдавский премьер Спыну заявил о готовности страны своевременно заплатить России за газ
02:49
Общество
Иммунолог Болибок: Жириновский легко перенесет COVID-19 из-за прививок
02:49
Происшествия
Пожарные за 20 минут локализовали огонь в Выборгском районе Петербурга
02:47
Политика
Кулеба потребовал извинений за скандал с украинским флагом в парламенте Словакии
Все новости

Польский режиссер Агнешка Холланд снимет биографический фильм о Франце Кафке

Общество
Польский режиссер Агнешка Холланд снимет биографический фильм о Франце Кафке
pixabay.com  /  Bokskapet

Варшава, 10 февраля. Новый биографический фильм расскажет о жизни и воображении знаменитого богемского писателя Франца Кафки. За съемки возьмется польский режиссер Агнешка Холланд, пишет The Hollywood Reporter.

Съемки будущего байопика должны начаться в следующем году. Кто определен на главную роль, пока неизвестно. Информацию о месте съемок тоже пока не раскрывают.

Халланд будет работать с командой, с которой она создала фильм «Шарлатан». Эта лента о чешском целителе Яне Миколашеке попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм», передает газета «Культура».

Польский режиссер Агнешка Холланд известна по работе над фильмами «Полное затмение», «Переписывая Бетховена». Она участвовала в создании двух эпизодов проекта «Карточный домик» и сериала «1983» для Netflix.

Оскароносный продюсер из Великобритании Грэм Кинг тоже задумался о съемках очередного байопика. Новый документальный фильм он хочет посвятить королю поп-музыки Майклу Джексону.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Польский режиссер Агнешка Холланд снимет биографический фильм о Франце Кафке
кафка байопик режиссер агнешка холланд
Комментировать