Еврокомиссия: половина населения мира полностью привита от COVID-19

Брюссель, 10 февраля. Европа экспортировала свыше 1,7 млрд доз вакцины от коронавируса, однако одних поставок недостаточно, так как необходимо обеспечить применение этих препаратов.

Показатели вакцинации от COVID-19 обсудили в рамках пресс-конференции во Франции. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес отметила, что на сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошло 50 процентов населения Земли.

«Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов», — заявила она.

Еврокомиссия активно работает над решением этой проблемы. По словам Кириакидес, организация готовит пакет предложений по поддержке вакцин, что особенно касается Африки, где зафиксирован низкий уровень иммунизации населения.

Россия планирует начать производство отечественной вакцины «Спутник V» в Египте весной этого года. В стране уже начали тестировать пробные партии препарата.