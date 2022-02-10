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Молдавский премьер Спыну заявил о готовности страны своевременно заплатить России за газ

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 02:50
Экономика
Молдавский премьер Спыну заявил о готовности страны своевременно заплатить России за газ
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 10 февраля. Молдавия способна своевременно заплатить российскому «Газпрому» за поставки газового топлива. Такое мнение высказал премьер-министр страны Андрей Спыну.

Речь идет о сумме в 100 миллионов долларов в обмен на поставленное голубое топливо. По мнению Спыну, компания «Молдовагаз» способна рассчитаться с Россией в указанные в контракте сроки. Он выразил уверенность, что риски возможного отключения Молдавии от поставок топлива также отсутствуют. Об этом Спыну сообщил во время брифинга.

«Давайте все же будем правильными: "Молдовагаз" должен до 20 числа оплатить поставки "Газпрому", и компания заплатит», — отметил политик.

Ранее стало известно, что «Молдовагаз» попросил крупных потребителей оплатить поставку газового топлива авансом. Как отметил глава компании Вадим Чебан, это необходимо, чтобы в установленные сроки расплатиться с «Газпромом».

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