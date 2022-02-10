Иммунолог Болибок: Жириновский легко перенесет COVID-19 из-за прививок

Москва, 10 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом после восьми сделанных прививок. Но болезнь он перенесет в легкой форме, заявил иммунолог Владимир Болибок.

Жириновский мог подхватить омикрон-штамм. Но даже после нескольких прививок он заболел. По словам иммунолога Владимира Болибока, новая мутация способна ускользать от иммунного ответа, пишет NEWS.ru.

«У "Омикрона" два неприятных свойства. Первое — иммунное ускользание. То есть вакцины, вырабатывающие антитела против спайк-протеина — эти антитела не очень хорошо подходят к "Омикрону", поэтому сейчас болеют даже вакцинированные, хотя болеют легко. Вторая неприятная особенность — штамм относится к прорывным инфекциям. Всегда есть доза, даже если человек свежепривитый и титр антител самый высокий, преодолевающая иммунитет человека», — отметил иммунолог.

Возможной причиной заражения депутата Владимира Жириновского коронавирусом может стать погубленный иммунитет. По мнению вирусолога Виталия Зверева, восемь прививок негативно отразились на здоровье лидера ЛДПР.