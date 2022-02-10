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Кулеба потребовал извинений за скандал с украинским флагом в парламенте Словакии

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 02:47
Политика
Кулеба потребовал извинений за скандал с украинским флагом в парламенте Словакии
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 10 февраля. Киев отправил ноту протеста в Братиславу в связи с последним инцидентом в парламенте Словакии, когда депутаты осквернили национальный флаг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Украинские СМИ заявили, что парламентариями, устроившими скандал, были Петер Крупа и Андрей Медвецки. Политики заблокировали трибуну и развернули национальный флаг своей страны. После этого представители другой партии вышли к трибуне и развернули флаг Украины. Крупе и Медвецки это не понравилось, и они сначала облили государственное знамя водой, а потом и вовсе вырвали его из рук коллег.

«Мы найдем случай достойно ответить на этот поступок, если этот человек не принесет свои извинения», — сказал Кулеба на пресс-конференции.

Скандал в национальном совете попал на видео. Заседание было посвящено военному сотрудничеству Братиславы с Вашингтоном. Соответствующее соглашение было подписано 3 февраля.

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