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Кардиолог Ашихмин объяснил назначение найденного в допинг-пробе Валиевой триметазидина
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Кардиолог Ашихмин объяснил назначение найденного в допинг-пробе Валиевой триметазидина

Спорт
Кардиолог Ашихмин объяснил назначение найденного в допинг-пробе Валиевой триметазидина
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 10 февраля. Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, предположительно, содержит препарат триметазидин. Какое он имеет назначение, рассказал член Европейского общества кардиологов и Американской кардиологической ассоциации Ярослав Ашихмин.

Ранее стало известно о переносе церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Причиной могли стать результаты допинг-теста Валиевой, которые якобы оказались положительными. Однако, по словам Ашихмина, обнаруженный в пробах фигуристки триметазидин имеет крайне слабовыраженный эффект, передает RT.

«Почему триметазидин считают допингом, мне непонятно... Можно сказать, витамин для сердца. Полный бардак, конечно, происходит с допингами, раз этот препарат к ним тоже относят», — сообщил кардиолог.

Ранее скандал из-за результатов допинг-теста Валиевой прокомментировал глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. По мнению тхэквондиста, таким образом Запад пытается опорочить достижения российской сборной на Олимпиаде.

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