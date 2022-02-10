Кардиолог Ашихмин объяснил назначение найденного в допинг-пробе Валиевой триметазидина

Москва, 10 февраля. Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, предположительно, содержит препарат триметазидин. Какое он имеет назначение, рассказал член Европейского общества кардиологов и Американской кардиологической ассоциации Ярослав Ашихмин.

Ранее стало известно о переносе церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Причиной могли стать результаты допинг-теста Валиевой, которые якобы оказались положительными. Однако, по словам Ашихмина, обнаруженный в пробах фигуристки триметазидин имеет крайне слабовыраженный эффект, передает RT.

«Почему триметазидин считают допингом, мне непонятно... Можно сказать, витамин для сердца. Полный бардак, конечно, происходит с допингами, раз этот препарат к ним тоже относят», — сообщил кардиолог.

Ранее скандал из-за результатов допинг-теста Валиевой прокомментировал глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. По мнению тхэквондиста, таким образом Запад пытается опорочить достижения российской сборной на Олимпиаде.