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«Ъ»: Жириновский две недели скрывал положительный результат теста на COVID-19

Общество
«Ъ»: Жириновский две недели скрывал положительный результат теста на COVID-19
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 10 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил умолчать о своем диагнозе, чтобы избежать внесения сомнений в ряды сторонников вакцинации.

После получения положительного результата ПЦР-теста политик решил временно уйти на самоизоляцию и работать дистанционно, передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. О диагнозе Жириновского знал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата.

Собеседник газеты добавил, что 2 февраля, когда после заражения прошло две недели, медики Центральной клинической больницы Управления делами президента России обнаружили у политика развивающуюся пневмонию. В связи с этим они рекомендовали лидеру ЛДПР госпитализироваться. Сейчас у Жириновского наблюдается значительное поражение легких, а не так давно в его палате установили аппарат ИВЛ.

Информацию о госпитализации Жириновского ранее подтвердили в Министерстве здравоохранения России. Согласно информации ведомства, политик находится под наблюдением врачей со 2 февраля, он заразился омикрон-штаммом.

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Жириновский лдпр коронавирус
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