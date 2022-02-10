ФНС: повышение налога на доходы богатых россиян принесло бюджету 82,7 млрд рублей

Москва, 10 февраля. Повышение ставки налога до 15 процентов для россиян с доходом больше 5 млн рублей в год принесло бюджету РФ 82,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

Половина этой суммы была получена от жителей Москвы. В список регионов, из которых поступило наибольшее количество средств также вошли Челябинская область и Дагестан.

Всего налоговики собрали 636 млрд рублей по прогрессивной ставке НДФЛ, однако большая часть суммы ушла обратно в бюджеты регионов. Чистое поступление в федеральный бюджет составило именно 82,7 млрд рублей.

Ранее ФНС разработала для россиян новый механизм уплаты налоговых сборов. По словам источников, новый способ будет похож на Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка России.