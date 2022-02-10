Сенат США потребовал от Байдена поделиться с Украиной разведданными

Вашингтон, 10 февраля. Президент США Джо Байден должен предоставить Украине данные разведки относительно расположения российских военных. С таким требованием выступили члены сената Соединенных Штатов.

Конгрессмены считают, что предоставление Киеву разведданных носит критически важный для Украины характер. По их мнению, власти страны, основываясь на этой информации, смогут принять меры по обороне.

«Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени», — указано в обращении когрессменов к Байдену.

Ранее сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что Украине лучше не присоединяться к военному блоку НАТО. По его словам, вступление Киева в объединение может создать Вашингтону дополнительные проблемы из-за конфронтации с Москвой и Пекином.