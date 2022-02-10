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Подписчики осудили Волочкову за воссоединение с бывшим возлюбленным

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 02:14
Шоу-бизнес
Подписчики осудили Волочкову за воссоединение с бывшим возлюбленным
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 февраля. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным Олегом после непродолжительного, но крайне яркого романа с бизнесменом Сергеем Кузнецовым. Совместную фотографию она выложила на суд своим подписчикам в Instagram.

Под публикацией балерина пожелала поклонникам прекрасного дня. Предвосхитив реакцию подписчиков, Анастасия закрыла комментарии, однако настырные пользователи нашли лазейку. Свое мнение они оставили под другими фотографиями артистки.

Подписчики осудили Волочкову за воссоединение с бывшим возлюбленным
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

«Лишь бы хоть кто-то рядом, не смешно. Как так себя можно не любить?» — возмутился один из фолловеров.

«Хорошо, что дочь вместе не живет и не видит этот кошмар!!!» — написал другой.

Некоторые предположили, что таким образом балерина хочет вывести из себя прошлого избранника. Подписчики отметили, что им жаль Волочкову и стыдно за ее нового мужчину.

«Что-то вас кидает, Настя! Показать, что вы с Олегом, типа насолить Сергею — так смешно, когда так поступают девушки! Нужно уметь принимать удары! А не демонстрировать всем, что я с Олегом. Очень жаль вас и смешно смотреть! А за Олега стыдно, он как запасной аэродром!» — прокомментировала поклонница.

Примечательно, что из романа с прошлым мужчиной Волочкова сумела извлечь выгоду. В денежном эквиваленте она составила около 3 миллионов рублей.

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Анастасия Волочкова фото критика роман возлюбленный
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