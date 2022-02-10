Подписчики осудили Волочкову за воссоединение с бывшим возлюбленным

Москва, 10 февраля. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным Олегом после непродолжительного, но крайне яркого романа с бизнесменом Сергеем Кузнецовым. Совместную фотографию она выложила на суд своим подписчикам в Instagram.

Под публикацией балерина пожелала поклонникам прекрасного дня. Предвосхитив реакцию подписчиков, Анастасия закрыла комментарии, однако настырные пользователи нашли лазейку. Свое мнение они оставили под другими фотографиями артистки.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

«Лишь бы хоть кто-то рядом, не смешно. Как так себя можно не любить?» — возмутился один из фолловеров.

«Хорошо, что дочь вместе не живет и не видит этот кошмар!!!» — написал другой.

Некоторые предположили, что таким образом балерина хочет вывести из себя прошлого избранника. Подписчики отметили, что им жаль Волочкову и стыдно за ее нового мужчину.

«Что-то вас кидает, Настя! Показать, что вы с Олегом, типа насолить Сергею — так смешно, когда так поступают девушки! Нужно уметь принимать удары! А не демонстрировать всем, что я с Олегом. Очень жаль вас и смешно смотреть! А за Олега стыдно, он как запасной аэродром!» — прокомментировала поклонница.

Примечательно, что из романа с прошлым мужчиной Волочкова сумела извлечь выгоду. В денежном эквиваленте она составила около 3 миллионов рублей.