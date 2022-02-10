Тхэквондист Белоглазов назвал грязной политикой слухи о допинг-пробах фигуристки Валиевой

Москва, 10 февраля. Западные страны пытаются опорочить достижения российской сборной на Олимпийских играх в Пекине нападками в адрес фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение высказал глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов.

Ранее стало известно, что церемония награждения отечественных фигуристов на Олимпиаде была перенесена. Причиной этого стали якобы положительные результаты допинг-теста Валиевой. Белоглазов выразил уверенность, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта и Федерация фигурного катания встанут на защиту спортсменов, передает «Взгляд».

«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию... Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», — добавил Белоглазов.

Ранее скандал вокруг допинг-пробы Валиевой прокомментировал спортивный журналист Василий Уткин. По мнению комментатора, происходящее на Олимпийских играх является очень тяжелым ударом.