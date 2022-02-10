ЦПВС: амнистированные при поддержке США боевики ИГ покинули территорию Сирии

Москва, 10 февраля. Бывшие члены группировки ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация), получившие амнистию при поддержке Соединенных Штатов, могли выехать за пределы Сирии. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Радикалам удалось покинуть Сирию с подконтрольной курдам территории при помощи поддельных паспортов. Предположительно, боевики выехали в Соединенные Штаты, Канаду и Европу.

«В российский центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», — сообщил Журавлев.

Ранее в ООН сообщили о ненадлежащих условиях содержания детей в тюрьме «Ас-Сынаа», которая расположена в сирийском городе Хасака. Согласно оценкам специалистов, в местах лишения свободы содержится порядка 700 несовершеннолетних.

1 Организация запрещена на территории России.