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Росстат заявил о повышении реальных доходов граждан на 3,1%

Экономика
Росстат заявил о повышении реальных доходов граждан на 3,1%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Реальные располагаемые доходы граждан в 2021 году выросли на 3,1%, по сравнению с аналогичным показателем в 2020-м. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Соответствующие результаты были получены по результатам исследования регулятора. Наибольший рост отмечен в третьем квартале прошлого года. Тогда доходы увеличились на 8,8%. При этом худшими аналитики называют первые три месяца 2021 года, когда доходы показали отрицательный рост (3,9%).

В конце лета-начале осени прошлого года произошло существенное повышение доходов. Однако специалисты связали этот фактор с единовременными выплатами пенсионерам и военным. Кроме того, по данным Росстата, сокращение доходов по итогам 2020-го составило 2,0% вместо 2,8%, заявленных ранее.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил способ для дальнейшего повышения доходов российских граждан. По его словам, необходимо повысить до 2 млн рублей общую сумму вкладов семьи, необлагаемых налогом и оформленных на одного или обоих супругов.

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