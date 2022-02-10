ВОЗ затруднилась назвать точное число бустерных доз для защиты от COVID-19

Женева, 10 февраля. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) продолжает призывать к вакцинации от COVID-19, однако она не знает необходимое количество бустерных доз для полной защиты организма.

ВОЗ продолжает изучать омикрон-штамм коронавируса, который отличается повышенной заразностью. Сейчас организация затрудняется ответить, приведет ли новая мутация к затяжной волне заболеваемости.

«Мы не знаем, приведет ли "Омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами», — заявила глава ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд.

На сегодняшний день организация допускает развитие трех сценариев ситуации в мире. Первый предполагает, что вирус сохранит свою заразность и станет менее опасным. Согласно второму сценарию, человечеству удастся победить коронавирус с помощью вакцин. И заключительный вариант развития событий подразумевает появление новых штаммом на фоне общего низкого иммунитета.

Российский представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее прокомментировала регистрацию отечественной вакцины «Спутник V». Она отметила, что процесс продвигается вперед, однако большая часть информации по этому вопросу носит конфиденциальный характер.