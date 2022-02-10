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Замглавы Минфина Моисеев указал на ненадежность криптовалюты

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 01:53
Экономика
Замглавы Минфина Моисеев указал на ненадежность криптовалюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Криптовалюта является крайне сложным финансовым инструментом, манипуляции с которым могут очень легко привести к потере денег. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-1».

Уже сейчас в России открыто порядка 12 миллионов кошельков с цифровыми валютами. Объем средств в них оценивается на 2 триллиона рублей. Правительство России уже определило меры по регулированию соответствующего рынка.

«Криптовалюты — это не простой финансовый инструмент. Высоко спекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро, и никто за это не ответит», — предупредил Моисеев.

Минфин представит законопроект по регулированию уже 18 февраля. Эксперты считают, что это станет прорывом для России, так как граждане смогут легально пользоваться криптовалютой, а государство контролировать сектор.

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моисеев криптовалюта надежность финансовый инструмент
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