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Финансист Полухин оценил риски от сокращения срока потребительских займов в России

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 01:42
Экономика
Финансист Полухин оценил риски от сокращения срока потребительских займов в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Срок выдачи потребительских займов российским гражданам могут сократить, ограничив его пятью годами. Какие риски это несет для процентных ставок, рассказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который также является одним из авторов законопроекта, российские банки обяжут добавлять всевозможные платежи в расчет полной стоимости ссуд в пользу кредитора. По словам Полухина, вместе с сокращением срока потребительских займов произойдет увеличение процентных ставок для некоторых клиентов, передают «Известия».

«Мы наблюдаем продолжающийся рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных располагаемых доходов. Это ведет к ухудшению кредитоспособности заемщиков и повышает риск неплатежей банкам, в связи с чем высока вероятность роста проблемной задолженности», — добавил финансист.

Ранее стало известно, что российские банки призвали дать гражданам возможность оформлять кредиты со смартфона при помощи биометрии. Однако в Росфинмониторинге данную инициативу не поддержали.

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