Вирусолог Зверев: восемь прививок от коронавируса сгубили иммунитет Жириновского

Москва, 10 февраля. Глава Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский восемь раз прививался от коронавируса, что сильно отразилось его на иммунитете. Подробнее об этом рассказал вирусолог Виталий Зверев.

Комментируя госпитализацию парламентария, специалист напомнил, что эксперименты над организмом могут привести к весьма тяжелым последствиям. По его словам, частая ревакцинация негативно отражается на иммунной системе человека.

«Если речь идет о "Спутнике V", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется», — пояснил Зверев в беседе с URA.RU.

Владимир Жириновский заразился омикрон-штаммом коронавируса. По последним данным, у политика поражено около 75% легких, и он подключен к аппарату ИВЛ. Эту новость эмоционально воспринял телеврач Александр Мясников, который пожелал политику скорейшего выздоровления.