Фигуристка Погорилая объяснила скандал вокруг спортсменки Валиевой политическими играми

Москва, 10 февраля. Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой, по неподтвержденной информации, оказался положительным. Разгоревшийся скандал прокомментировала призер чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая.

В деле с Валиевой не обошлось без политики, считает спортсменка. Российскую фигуристку хотят оклеветать, при этом закрывая глаза на то, что вся «сборная Норвегии астматики». Об этом Погорилая написала на своей странице в Instagram.

«Это ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры. Как только в каком-либо виде спорта мы становимся лучшие, сразу нам присылают обвинения», — отметила фигуристка.

Спортсменка добавила, что продолжит «держать кулачки» за Камилу и остальных российских спортсменов. Им сейчас нужна поддержка как никогда.

Ранее на скандал с Валиевой отреагировала еще одна фигуристка — Алена Косторная. По ее словам, за Олимпиадой она не следит, потому что не хочет расстраиваться.