Число сотрудников консульства России в Нью-Йорке впервые сократилось до пяти человек

Нью-Йорк, 10 февраля. Генеральное консульство России в Нью-Йорке впервые в истории насчитывает всего пять сотрудников. Соответствующее заявление сделал генконсул Сергей Овсянников.

Как объяснил российский дипломат, это связано в первую очередь с политикой американских властей. По словам Овсянникова, в январе этого года число работников в российском консульстве сократилось более чем в два раза. При этом в учреждении впервые отсутствует офицер по безопасности. Как отметил генконсул, это «вопиющий факт», передает РИА Новости.

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула — Прим. ФАН). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — заявил Овсянников.

Генеральный консул отметил, что раньше в учреждении работали 12 сотрудников. При этом Овсянников не исключил вероятность того, что в скором времени их число сократится еще сильнее.

Ранее российское посольство прокомментировало желание США начать обсуждение принципа неделимой безопасности. Как отметили дипломаты, стремление Вашингтона можно только поприветствовать.