Роспотребнадзор изменит санитарные нормы для пациентов психоневрологических интернатов

Москва, 10 февраля. Роспотребнадзор поддержал идею общественников и членов совета при Правительстве России по изменению санитарных требований для проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ).

Новый проект подразумевает проведение гигиенических процедур, в том числе бритье, как минимум дважды в неделю. Вместе с этим пациентов ждут ежедневные прогулки и размещение в жилых комнатах не более трех человек.

«Согласно п. 9.9 СП 2.1.3678-20 предусмотрено, что помещения по типу жилых ячеек организуются для группы численностью не более шести человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санузлом», — приводят «Известия» текст документа Роспотребнадзора.

Здания, жилые помещения которых сделаны по типу жилых групп, должны быть оборудованы гостиными и кухнями. Пользоваться ими смогут не более шести человек, проживающие в соседних спальнях.

В настоящее время ведомство продолжает дорабатывать санитарные правила. В дальнейшем проект изменений представят для общественного обсуждения.

Роспотребнадзор ранее принял решение об отмене тестирования на COVID-19 при выписке из больницы. Соответствующую инициативу раскритиковал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.