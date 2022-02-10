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Фрегат «Адмирал Головко» может пополнить ряды ВМФ России до конца 2022 года

Армия
Фрегат «Адмирал Головко» может пополнить ряды ВМФ России до конца 2022 года
nordsy.spb.ru  /  Пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь»

Москва, 10 февраля. Российский многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» с управляемыми ракетами «Циркон» может заступить на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом пишет издание «Известия».

План работ по завершению строительства боевого судна уже утвержден в Минобороны России. Планируется, что «Адмирал Головко» пополнит ряды ВМФ РФ до конца текущего года с местом базирования в Североморске.

«В настоящее время экипаж корабля завершает обучение и готовится сдавать итоговую проверку. Осенью моряки приступят к испытаниям фрегата в море. До конца года "Адмирал Головко" должен пройти все ходовые испытания», — передает издание «Известия».

Ранее в Минобороны России рассказали, что обучения экипажа атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начнется до конца текущего года. Всего программу обучения пройдут около тысячи человек.

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фрегат вмф россии Адмирал Головко
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