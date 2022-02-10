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Захарова описала обстановку в мире фразой из фильма «Москва слезам не верит»

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 01:06
Политика
Захарова описала обстановку в мире фразой из фильма «Москва слезам не верит»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 10 февраля. День дипломатического работника празднуют в России 10 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как приходится отмечать праздник в условиях внешнеполитической напряженности.

Каждый День дипломатического работника в России проходил в похожей обстановке, отметила она, ведь абсолютно всегда на РФ совершались информационные атаки. Так, например, сейчас это ситуация с Украиной, ранее это были вбросы о западных вакцинах, тема хакеров и вовсе держится уже несколько лет. По словам Захаровой, все происходящее в мире наталкивает на фразу из фильма «Москва слезам не верит». Звучит она как «стабильности нет», передает РЕН ТВ.

«Мы живем в условиях постоянных нападок, обвинений и ложных посылов на протяжении многих лет. Мы выработали определенный иммунитет к этому. Иногда градус риторики повышается, иногда он становится чуть ниже. И тогда насущные проблемы, с которыми сталкивается западное сообщество, и которое требует немедленного объединения усилий, ставят перед ними задачу начать диалог во имя собственного выживания», — объяснила официальный представитель МИД.

Единственное отличие этого года — поражающий уровень дезинформационный компании, отметила дипломат. Шокирует то, насколько цинично обманывают людей, а все остальное Россия «уже проходила».

Ранее Захарова прокомментировала слухи вокруг допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, высоких результатов фигуристка добилась благодаря труду и упорству.

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