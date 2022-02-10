Директор «Турпомощи» Осауленко оценил вероятность увеличения цен на туры по России

Москва, 10 февраля. Ростуризм предложил ввести денежную компенсацию для российских туристов за несостоявшиеся туры. Однако данный законопроект приведет к увеличению стоимости путешествий, предупредил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Предложение ведомства заключается во введении компенсации размером в 40 тысяч рублей каждому туристу за несостоявшийся тур. Как отметили авторы законопроекта, это предельно возможная сумма. По мнению Осауленко, предложение Ростуризма значительно увеличивает нагрузку на отечественных туроператоров, передают «Известия».

«Маржа туроператоров по России небольшая — вряд ли эти взносы они будут делать из своих средств. Скорее всего, расходы лягут на плечи туристов ... Я не знаю случаев из практики, чтобы туристы-внутренники своими деньгами отвечали за эвакуацию путешественников из-за рубежа», — сообщил директор «Турпомощи».

Ранее стало известно, что темпы увеличения цен на авиаперелеты по России достигли максимума за последние десять лет. Как сообщили в Росстате, в декабре 2021 года средняя стоимость полета на самолете стала на 15% больше, чем годом ранее.