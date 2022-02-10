Мелита Вуйнович: процесс регистрации «Спутника V» в ВОЗ продвигается вперед

Москва, 10 февраля. Распространение «Омикрона» не скажется на скорости регистрации вакцины «Спутник V», заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Одним из важных этапов регистрации препарата является EUL. Последний представляет собой включение в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Этот процесс един для всех вакцин, а сами сроки зависят от ряда факторов, включая скорость предоставления необходимых данных самой компанией.

«Нет возможности "пропустить" какую-либо часть процесса или "ускорить", поскольку это будет означать неполное прохождение процесса. На данный момент процесс EUL для вакцины "Спутник" возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы», — цитирует Вуйнович газета «Известия».

Вопросы относительно необходимости проведения проверки и ее сроки обсуждаются между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Сейчас эта информация является конфиденциальной.

«Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — заключила она.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинзбург считает, что регистрация отечественного препарата от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ неизбежна. Это связано с доказанной эффективностью и безопасностью вакцины.