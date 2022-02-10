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Украина начинает десятидневные военные учения с использованием Bayraktar, Javelin и NLAW

Армия
Украина начинает десятидневные военные учения с использованием Bayraktar, Javelin и NLAW
Новостное агентство «Харьков».  /  Леонид Андросов

Киев, 10 февраля. Десятидневные военные учения с использованием вооружения, поставляемого Соединенными Штатами и Евросоюзом, начинаются на Украине. Они пройдут с 10 февраля вплоть до 20 февраля.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал учения ВСУ. Он сообщил, что страна получает от многих государств поставки вооружения, «о котором ранее только мечтала». Во время стрельб будут использоваться ударные дроны Bayraktar, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW.

При этом недавно Германия официально отказалась поставлять на Украину летальное вооружение, которое власти страны намеревались использовать против своего народа. По мнению политолога Сергея Маркова, причина решения немецкого руководства может заключаться в исторических уроках и нежелании повторять ужасные ошибки.

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