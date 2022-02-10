Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Москва, 10 февраля. Российские дипломаты не словом, а делом формируют глобальный «пояс добрососедства» во имя стабильности в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего поздравления коллег с профессиональным праздником.

Соблюдение российскими дипведомствами международных норм и устава ООН позволяет расширять сотрудничество с другими странами. Лавров подчеркнул, что благодаря этой политике Россия получает взаимодействие на выгодных для всех условиях.

«Такая линия, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь цели и принципы Устава ООН, пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе. Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество - в самых разных форматах – с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки», — сообщил Лавров.

Ранее Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. В ходе встречи дипломаты отметили высокий уровень стратегического партнерства между Россией и КНР.