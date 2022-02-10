Байден и Макрон провели переговоры в Белом доме

Вашингтон, 10 февраля. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон 9 февраля провели переговоры, обсудив актуальные вопросы международной повестки и двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Несколькими днями ранее российский лидер Владимир Путин принимал в Кремле Макрона. После этого президент Франции отправился в Киев на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент ранее сегодня побеседовал с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сказала Псаки на брифинге для журналистов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Москву 15 февраля, где встретится с российским президентом. Глава немецкого правительства пообещал, что на переговорах в Кремле озвучит схожую с Макроном позицию по всем актуальным вопросам.